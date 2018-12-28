Son Dakika Haberleri: Kar Harput'ta Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kar Harput'ta Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

2 saat önce

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından tarihi Harput Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar Harput'ta Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından tarihi Harput Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentin genelinde olduğu gibi beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Pisa Kulesi'nden bile daha fazla eğik olduğu tespit edilen Ulu Cami eğri minare, birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış Harput Kalesi ve 15. yüzyılda Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun tarafından yapılan Sarahatun Camii dahil birçok tarihi mekanın karla buluşması, bu mekanlara ayrı bir güzellik kattı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Elazığ, Harput, Güncel
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