Son Dakika Haberleri: Kar Havuzu Kıyasıya Mücadeleye Sahne Olacak

Kar Havuzu Kıyasıya Mücadeleye Sahne Olacak

3 saat önce

Red Bull Kar Havuzu bu sene yine Kayseri'de düzenlenecek.

Kar Havuzu Kıyasıya Mücadeleye Sahne Olacak, System.String[]
Red Bull Kar Havuzu bu sene yine Kayseri'de düzenlenecek. 16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyona yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Red Bull Kar Havuzu, 16 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacağı, ardından da rampadan uçacağı organizasyona kısa bir süre kala, Türkiye'nin birçok illerinden başvurular yapılıyor. Bu heyecanı yaşamak isteyenler için ise RedBull.com/KarHavuzu adresinden kayıtlar devam ediyor.

Etkinlikte yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi atlama aracı olarak kullanılabilecek. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en kreatif atlayışlarını gerçekleştirecekler. Geçtiğimiz sene yine Kayseri'de düzenlenen ve son dönemin sevilen genç oyuncularından İlayda Akdoğan'ın da yarıştığı Red Bull Kar Havuzu'nda 'Frozen Vikings' isimli takım kazanırken, ikinciliği 'Badi Ekrem' lakaplı Hasan Karataş elde etmişti. 'Titanic Ship by Happens' takımı da üçüncü olmuştu. En iyi kostüm ödülünü ise 'Kimono Forever' takımı kazanmıştı.

Red Bull 'Kar Havuzu' nedir?

Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu'nda yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerinin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da farklı olması gerekiyor. Rampadan önce 50 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası içerisine düştüğü havuz ise 10x5 metre ebatlarında ve 70 cm derinlikte. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Kayseri, Red Bull, Kar, Ekonomi
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