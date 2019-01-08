Son Dakika Haberleri: Kar Havuzunda Soğuğa Meydan Okuyacaklar

Kar Havuzunda Soğuğa Meydan Okuyacaklar

2 saat önce

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 5'inci yılını Kayseri'de kutlayacak.

Kar Havuzunda Soğuğa Meydan Okuyacaklar, System.String[]
Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 5'inci yılını Kayseri'de kutlayacak. 16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Red Bull Kar Havuzu, bir kez daha kışın ortasında yarışmacılarını soğuk sularla buluşturmaya hazırlanıyor. Kış sporları ile eğlenceyi bir arada sunan ve katılımcılarından cesaret ve üreticilik bekleyen etkinlik, bu yıl 16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi atlama aracı olarak kullanılabilecek. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en kreatif atlayışlarını gerçekleştirecekler.

Geçen sene yine Kayseri'de düzenlenen Red Bull Kar Havuzu'nda ünlü isimler de yarışmış ve renkli görüntüler oluşmuştu. Son dönemin sevilen genç oyuncularından İlayda Akdoğan da kendini serin sulara bırakmıştı.

Geçtiğimiz sene düzenlenen yarışmayı 'Frozen Vikings' isimli takım kazanırken, ikinciliği 'Badi Ekrem' lakaplı Hasan Karataş elde etmişti. 'Titanic Ship by Happens' takımı da üçüncü olmuştu. En iyi kostüm ödülünü ise 'Kimono Forever' takımı kazanmıştı.

Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce 50 metrelik parkuru geçerek rampadan atlayacağı organizasyona katılmak isteyenler RedBull'un internet adresinden kayıtlarını tamamlayabilecek.

Red Bull kar havuzu nedir?

Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu'nda yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerinin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da üretici olması gerekiyor.

Rampadan önce 50 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası içerisine düştüğü havuz ise 12x7 metre ebatlarında ve 70 cm derinlikte. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Kayseri, Red Bull, Kar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:48:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Havuzunda Soğuğa Meydan Okuyacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]