Kar Havuzunda Soğuğa Meydan Okuyacaklar

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 5'inci yılını Kayseri 'de kutlayacak. 16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi 'nde gerçekleştirilecek etkinliğe yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.Red Bull Kar Havuzu, bir kez daha kışın ortasında yarışmacılarını soğuk sularla buluşturmaya hazırlanıyor. Kış sporları ile eğlenceyi bir arada sunan ve katılımcılarından cesaret ve üreticilik bekleyen etkinlik, bu yıl 16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi atlama aracı olarak kullanılabilecek. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en kreatif atlayışlarını gerçekleştirecekler.Geçen sene yine Kayseri'de düzenlenen Red Bull Kar Havuzu'nda ünlü isimler de yarışmış ve renkli görüntüler oluşmuştu. Son dönemin sevilen genç oyuncularından İlayda Akdoğan da kendini serin sulara bırakmıştı.Geçtiğimiz sene düzenlenen yarışmayı 'Frozen Vikings' isimli takım kazanırken, ikinciliği 'Badi Ekrem' lakaplı Hasan Karataş elde etmişti. ' Titanic Ship by Happens' takımı da üçüncü olmuştu. En iyi kostüm ödülünü ise 'Kimono Forever' takımı kazanmıştı.Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce 50 metrelik parkuru geçerek rampadan atlayacağı organizasyona katılmak isteyenler RedBull'un internet adresinden kayıtlarını tamamlayabilecek.Red Bull kar havuzu nedir?Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Havuzu'nda yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabiliyor. Kostümlerinin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da üretici olması gerekiyor.Rampadan önce 50 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası içerisine düştüğü havuz ise 12x7 metre ebatlarında ve 70 cm derinlikte. - İSTANBUL