Kar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Karla kaplı yerler
Karla kaplı yolda ilerleyen otomobil
İş makinesini çalışması
Çöken samanlık
Kara yolunda bekleyen araçlara kumanya dağıtılması
Kar küreyen vatandaşlar Kar etkili oluyor
SAMSUN - Samsun'da kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Samsun'un Havza ilçesinde dün başlayan kar nedeniyle Samsun- Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Zaman zaman kara yolunda bekletilen araçlarda bulunanlara Havza Belediyesi tarafından kumanya dağıtıldı.
Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinin önünü küreklerle açtı.
Kaynak: AA
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