Kar hazırlıksız yakaladı - Son Dakika
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Kar hazırlıksız yakaladı

7 saat önce

Düzce'de yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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Düzce'de yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Düzce şehir merkezi ve yüksek kesimlere yağan kar yağışı yaklaşık 2 saat sürerken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları çerçevesinde yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yağan kardan korunmaya çalıştı.


Meteorolojinin yaptığı uyarıda, " Batı Karadeniz'in iç kesimleri ( Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:30 Kaynak: İHA

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