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KAR HELVASI YİYEREK SERİNLEDİLER

33 dakika önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde sıcak havadan bunalanlar, kar helvasıyla serinleyip rahatladı.

KAR HELVASI YİYEREK SERİNLEDİLER, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde sıcak havadan bunalanlar, kar helvasıyla serinleyip rahatladı.
İncirliova'da hava sıcaklığı 30 dereceyi bulurken, açık alanda hissedilen daha da fazla oldu. Sıcak hava nedeniyle klima kullanımı arttı. Bazı vatandaşlar serinlemek için dondurma ve soğuk su ile soğuk içecekler tüketti. Bölgenin yerel lezzeti kar helvası da bunların başında geldi. Bağkur emeklisi, evli ve 1 çocuk babası Rüstem Soylu, serinlemek isteyen vatandaşların adeta imdadına yetişti. İlçenin tek kar helvasını yapan Soylu'nun tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu. Karın yaklaşık 1700 metre zirveden toplandığını belirten Rüstem Soylu, "Madran Dağı zirvesinde kışın yağan ve kuyularda saklanan kar bize geliyor. Biz de, bardakta karadut ve vişne şurubu ile karıştırarak vatandaşlara bardağı 3 TL'den satıyoruz. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için vazgeçilmez bir tat. Sıcakta bunalan ve serinlemek isteyen herkese tavsiye ederiz" dedi.
Kar helvasını çok sevdiğini ve sıcaklarda sürekli tükettiğini ifade eden Ufuk Turhan (30) ise "Rüstem amcayı yıllardan beri tanırım. Burada yapılan kar helvası başka yerlerde yapılana benzemez. Kar helvası yiyerek serinliyoruz" dedi.
 


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:07 Kaynak: DHA
Aydın, İncirliova, Kar, Güncel
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