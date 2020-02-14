Kar, hoşgörü kentinde güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar, hoşgörü kentinde güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

Kar, hoşgörü kentinde güzel görüntü oluşturdu

6 saat önce

Mardin'de etkili olan kar yağışı, seyri güzel manzaralar oluşturdu.

Mardin'de etkili olan kar yağışı, seyri güzel manzaralar oluşturdu.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Mardin Ovası, Mardin Kalesi, medrese, manastır, cami ve kiliseleri kaplayan beyaz örtü, fotoğraf sanatçılarını ve kente gelen ziyaretçileri büyüledi.

Kasımiye Medresesi yanında bulunan alanda ise çocuklar plastik malzemelerle kayarak gönüllerine eğlendi.

"Her yer çok güzel, muhteşem"

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen Arzu Tanbastılar, AA muhabirine, çok sevdiği Mardin'i birçok kez ziyaret ettiğini söyledi.

Kar altında ilk kez kenti gördüğünü anlatan Tanbastılar, "Mardin anlatılmaz yaşanır. Kar yağmasıyla muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Her yer çok güzel, muhteşem." diye konuştu.

Zühal Özman da "Çok mutluyum. Tarihi şehre beyaz çok yakışmış. Mezopotamya Ovası mükemmel görüyor. Çok güzel, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Kar, hoşgörü kentinde güzel görüntü oluşturdu

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:29 Kaynak: AA
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