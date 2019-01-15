Kar ile Kaplanan Yollar Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
45 dakika önce
Adıyaman'da Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Kahta Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Adıyaman
'da Sincik
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik- Kahta
Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Çetin kış şartları tüm yurtta olduğu gibi Sincik ilçesinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Sincik ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu oran 2 metreyi buluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sincik-Kahta karayolunda sürücüler zincirsiz ilerleyemiyor. Sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine öğrenci taşıyan çok sayıda servis aracı yolda kaldı. Kaldıkları yerden ilerleyemeyen minibüs sürücüleri tekerlere zincir bağlayarak yollarına devam edebildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:14 Kaynak: İHA
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