Kar İstanbul'a giriş yaptı - Son Dakika

Hava sıcaklıkları düştü, kar yağışı İstanbul'un kapısına yeniden dayandı. Yetkililer, İstanbulluları sağanak yağış ve kar yağışı için uyarmıştı. İşte o uyarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, kar yağışı da Trakya'dan giriş yaptı. Edirne'de gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kırklareli de güne aynı manzarayla uyandı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, araçlar yolda kaldı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lapa lapa yağan kar yağışı kayak pistine dönen yolda sürücülere zor anlar yaşattı. 10 santimetreyi aşan karla kaplı zeminde yokuşu çıkamayan sürücüler, araçları iterek kurtarmaya çalıştı.

(İHA)