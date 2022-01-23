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Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor - Son Dakika

Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor

23.01.2022 23:32

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı sonunda etkili oldu. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda ciddi oranda etkisini artıran kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı her geçen dakika artıyor. Beşiktaş'ta ise trafik durma noktasına geldi, araçlar yolda kaldı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, Cuma gününden itibaren kentte kar yağışının etkili olacağı belirtilmişti. İstanbullunun günlerdir beklediği kar yağışı, cumartesi akşam saatlerinde etkili oldu.

KADIKÖY'DE HER TARAF BEMBEYAZ

Kadıköy ve Üsküdar tamamen beyaza bürünürken, birçok yolun kapandığı görüldü. Ayrıca kar kalınlığı da 5 cm'ye kadar ulaştı. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı her geçen dakika artıyor.

Kar İstanbul'da çok fena bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık her geçen dakika artıyor
İstanbul Koşuyolu'nda vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul'un en işlek bölgeleri arasında yer alan Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda ise kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Çok sayıda araç, yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kar İstanbul'da çok fena bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık her geçen dakika artıyor
İstanbul Üsküdar

MOTOKURYELER ÇALIŞMAYACAK

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kar İstanbul'da çok fena bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık her geçen dakika artıyor

"ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışına ilişkin paylaşımda bulundu. Vatandaşların çok zor durumda olmadığı takdirde trafiğe çıkmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın" dedi.

Kar İstanbul'da çok fena bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık her geçen dakika artıyor
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Beşiktaş, İstanbul, Tragger, kar, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor - Son Dakika
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