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Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi - Son Dakika

Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi

25.01.2022 10:15

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışından en çok zararı gören yerlerden biri de İstanbul Havalimanı oldu. Yüzlerce yolcunun uçaklarda saatlerce mahsur kaldığı hatta geceyi bile geçirdiği havalimanının kargo terminalinin çatısı çöktü. Kar kütleleri nedeniyle meydana gelen çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakında takip edilmektedir" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali tesisinde dün akşam saatlerinde çökme yaşandı. Çatıda biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle yaşanan çökme, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"KAR KÜTLELERİ VE FIRTINA NEDENİYLE ÇÖKME YAŞANDI"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı art arda açıklamalarla olaya ilişkin son durumu anlattı;

"İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir.

"KARGO BİNAMIZ ATIL DURUMDAYDI"

Olumsuz hava koşullarının etkisiyle çatısında kısmı çökme yaşanan kargo binamız geçici kullanım (uydu tesis) amacıyla inşa edilmiştir. Bir süredir atıl durumda bulunan tesisimizde hiçbir arkadaşımız zarar görmediği gibi hiçbir Turkish Cargo müşterisi de mağduriyet yaşamamıştır."

Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi
Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi
Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi
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Son Dakika Güncel Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi - Son Dakika
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