Kar İstanbul Havalimanı'nı da vurdu! Kargo binasının çatısında çökme meydana geldi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali tesisinde dün akşam saatlerinde çökme yaşandı. Çatıda biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle yaşanan çökme, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"KAR KÜTLELERİ VE FIRTINA NEDENİYLE ÇÖKME YAŞANDI"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı art arda açıklamalarla olaya ilişkin son durumu anlattı;

"İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir.

"KARGO BİNAMIZ ATIL DURUMDAYDI"

Olumsuz hava koşullarının etkisiyle çatısında kısmı çökme yaşanan kargo binamız geçici kullanım (uydu tesis) amacıyla inşa edilmiştir. Bir süredir atıl durumda bulunan tesisimizde hiçbir arkadaşımız zarar görmediği gibi hiçbir Turkish Cargo müşterisi de mağduriyet yaşamamıştır."