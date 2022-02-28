Kar, İstanbul sınırına dayandı - Son Dakika
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Kar, İstanbul sınırına dayandı

28.02.2022 14:22

Kar, İstanbul sınırına dayandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

Kar, İstanbul sınırına dayandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul- Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerlemesi beklenen kar yağışının gün içerisinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Cadde ve sokak aralarında bulunan vatandaşlar da kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı.

Kar, İstanbul sınırına dayandı
Kar, İstanbul sınırına dayandı
Kar, İstanbul sınırına dayandı

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Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa

İstanbul, Tekirdağ, Malkara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar, İstanbul sınırına dayandı - Son Dakika


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