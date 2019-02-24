Son Dakika Haberleri: Kar, İstanbul'u Beyaza Bürüdü (1)

Kar, İstanbul'u Beyaza Bürüdü (1)

24 dakika önce

İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü.

Kar, İstanbul'u Beyaza Bürüdü (1), System.String[]
İSTANBUL'da  kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:02 Kaynak: DHA

İstanbul, Kar, Güncel
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