Kar, İstanbul'u Beyaza Bürüdü (1)
24 dakika önce
İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü.
İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul
'un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar
metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:02 Kaynak: DHA
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