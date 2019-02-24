Son Dakika Haberleri: Kar İstanbul'u Beyaza Bürüdü (4)

Kar İstanbul'u Beyaza Bürüdü (4)

54 dakika önce

İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü.

Kar İstanbul'u Beyaza Bürüdü (4), System.String[]
İSTANBUL'da  kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Maltepe'de sabah erken saatlerde evlerinden çıkan çocuklar ve aileleri kar topu oynadı. 

Çatalca'da kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi. 

TAKSİM HAVADAN LANDI

Taksim'de sabah erkenden işlerine giden bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü. Taksim Meydanı, Gezi ve Maçka parkı havadan görüntülendi. Kar altındaki Taksim ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:13 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi

İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 12:07:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar İstanbul'u Beyaza Bürüdü (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]