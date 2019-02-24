Kar İstanbul'u Beyaza Bürüdü (4)
54 dakika önce
İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul'un birçok yeri beyaza büründü.
İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul
'un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar
metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Maltepe
'de sabah erken saatlerde evlerinden çıkan çocuklar ve aileleri kar topu oynadı. Çatalca
'da kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi.
TAKSİM HAVADAN LANDI Taksim
'de sabah erkenden işlerine giden bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü. Taksim Meydanı, Gezi ve Maçka parkı havadan görüntülendi. Kar altındaki Taksim ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:13 Kaynak: DHA
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