Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
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Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

19.03.2022 01:11

Kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Beyaza bürünen kentte bazı sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde zaman zaman etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle megakentin bir çok noktasında yerler beyaza büründü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞANDI

Kar yağışı sırasında yollarda olan sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Esenyurt Kıraç'taki bir caddede sürücüler yolda inmekte güçlük çekerken, yer yer de kaydıkları görüldü. Sürücülerin yolda zikzak yaparak ilerlemeye çalışması dikkat çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
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