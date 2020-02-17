Kar kalınlığı 1 metreyi geçti, hastaya 6 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 1 metreyi geçti, hastaya 6 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika

Kar kalınlığı 1 metreyi geçti, hastaya 6 saat sonra ulaşıldı

7 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Sağlık ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuk için harekete geçti.

Kar kalınlığı 1 metreyi geçti, hastaya 6 saat sonra ulaşıldı, System.String[]

ŞIRNAK (İHA) – Sağlık ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuk için harekete geçti. Kar nedeni ile kapanan yolun 6 saatlik çalışma ile açılması sonrası hastaya ulaşan ekipler, çocuğa müdahale ederek hastaneye kaldırdı.


Gökçe köyünde yüksek ateş ve kusma şikayeti bulanan 7 yaşındaki Nevin Kotluk'un ailesi 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yüksek rakımlı köye gitmek için yola çıktı. Yoğun kar nedeni ile ilerlemekte güçlük çeken paletli ambulansta bulanan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Dozerle yolu açmaya çalışan ekipler, 6 saatlik bir çalışmanın ardından köye ulaştı.


Dozer operatörü İrfan Cin, 6 saatlik bir çalışmayla yolu açtıklarını söyledi. Cin, "İlçemizde yoğun bir kar yağışı var. Her gün köy yollarını açmaya çalışıyoruz. Dün gece rahatsızlanan bir hasta için ilçemizde bağlı Gökçe köyünün yolunu açmamız talimatı verildi. Bizde sağlıkçılarla beraber yolu açmaya çalıştık. Hastamıza ulaştık. Çok şükür minik kardeşimizin durumu iyi" dedi.


7 yaşındaki Nevin, köyde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Nevin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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