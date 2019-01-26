Son Dakika Haberleri: Kar Kalınlığı 10 Metreyi Bulan Üçevler Grup Yolunda Yol Açma Çalışmaları

Kar Kalınlığı 10 Metreyi Bulan Üçevler Grup Yolunda Yol Açma Çalışmaları

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van ve Muş'ta kar ile tipi nedeniyle 42 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van ve Muş'ta kar ile tipi nedeniyle 42 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminde yolların ulaşıma kapandığı bildirildi.
Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği, ilçelerin kırsal kesimlerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Muş
Muş'ta da 9 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, sabah itibarıyla etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 9 köyün yanı sıra 22 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler grup yolunda çığ tehlikesi nedeniyle ekipler, çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürüyor.

Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde de şelaleler buz tuttu, evlerin saçaklarında sarkıtlar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Muş, Van, Güncel
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