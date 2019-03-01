Kar Kalınlığı 169 Santime Ulaşan Uludağ'a Tatilci Akını
1 saat önce
ULUDAĞ'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 169 santimetreye ulaştı.
ULUDAĞ'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 169 santimetreye ulaştı. Tatilciler sezon sonuna doğru yağan karın keyfini çıkarmak için Uludağ
'a akın etti.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 169 santimetreye ulaştı. Yağan
karın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabncı tatilciler de Uludağ'a akın etti, Tatilcilerin kayak ve snowboard yaptığı Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 11, en yüksek 2 derece olarak ölçüldü. Bu yıl kar yağışının diğer yıllara oranla fazla olması nedeniyle Uludağ'da sezonun uzaması bekleniyor.
Uludağ'da, hava durumunun yarın parçalı bulutlu, önümüzdeki hafta ise güneşli olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:54 Kaynak: DHA
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