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Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü - Son Dakika

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü

01.02.2022 18:32

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü Düzce'de 2 metre karda çatıdan kütleler düştü, araçlar kara gömüldü Düzce'nin Sinekli Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü

Düzce'de 2 metre karda çatıdan kütleler düştü, araçlar kara gömüldü

DÜZCE - Düzce'nin Sinekli Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Araçların kara gömülmesi ve bir evin çatısından kar kütlelerinin düşme anı ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Düzce'de geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili oldu. Düzce'ye 33 kilometre mesafede bulunan Sinekli Yaylası da etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı alanlarda, bazı araçlar kar altında kaldı, traktörler ise karla kaplandı. Evlerin çatısında ise kilolarca ağırlıkta kar kütleleri oluştu. İnsanların yürümekte bile zorluk çektiği Sinekli Yaylası'nda bir evin çatısından kar kütlelilerinin düşmesi ve aracın kara gömüldüğü anlar, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü
Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü
Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü

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Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü - Son Dakika
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