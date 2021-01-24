Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı - Son Dakika

Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı

24.01.2021 12:17

Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Macahel bölgesinde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, bölgenin yolu açık tutulmaya çalışılıyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı

ARTVİN - Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Macahel bölgesinde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, bölgenin yolu açık tutulmaya çalışılıyor.

Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları ağır geçiyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Bölgeyi iyi bilen Osman ve Mikail Önder kardeşler ait aile şirketi, yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının sona ermesinin arından çalışmalarına başlayan şirket, 7 kilometresi çığ alanı olan 42 kilometrelik yol ağında bulunan karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nerede hava bozsa buraya kar yağar"

Bölge halkından aynı zamanda ulaşımı sağlayan şirket yetkisi Osman Öner, "Hayatımızın büyük bir bölümü bu dağlarla mücadeleyle geçti. 20 yıl önce yaya hediklerle yürüyerek, insanların hastaların ihtiyaçlarını gidermek için daha sonra paletli kar aracıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Burası Türkiye'de en çok yağış alan bölge, hem Kafkasya'dan, Karadeniz'den gelen yağışı alır. Hem de doğudan gelen yağışı alır. Nerede hava bozsa mutlaka burada kar yağar. Bu yıl kışı fazla yaşamamıza rağmen burada 2 metre kar var" diye konuştu.

"6 ay a açık 6 ay kapalı kalırdı"

Macahal'de 6 köy olduğunu ve bu kış pandemiden dolayı neredeyse hiç göç vermediklerini kaydeden Öner "Şuan köylerimizde toplam 2 bin kişi var. 7 kilometresi çığ tehlikesi olan bölgenin yolunu açarken çok zorlanıyoruz. Fakat burada yaşayanlarının bir şekilde ilçeyle ulaşımını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Düzenli Köyü Muhtarı Hasan Aydın ise yaptığı açıklamada "Yağdımı 3 gün aralıksız kar yağıyor. Eski karla birlikte, şuan 2 metreyi aşkın kar var. Hava yağışının durmasıyla çalışmalarımıza başladık. İki gün içinde Macahel köylerinin yolunu açmış olmayı planlıyoruz. Bu bölgede bir tünel yapılması gündeme de aynı zamanda bunun mutluluğunu yaşıyoruz umuyoruz ki bu hayal gerçek olur" dedi.

Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı
Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı
Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı
Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı

Türkiye, Borçka, Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 2 metreyi bulan Macahel bölgesinin yolu açıldı - Son Dakika


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