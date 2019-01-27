Son Dakika Haberleri: Kar Kalınlığı 2 Metreyi Buldu... Vatandaşın Karla Mücadelesi Kameraya Böyle Yansıdı

Kar Kalınlığı 2 Metreyi Buldu... Vatandaşın Karla Mücadelesi Kameraya Böyle Yansıdı

1 saat önce

Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

Kar kalınlığı 2 metreyi buldu... Vatandaşın karla mücadelesi kameraya böyle yansıdı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlar evlerinin pencerelerini kaplayan karları temizlerken, belediye ekipleri de hafta 3 gün yolları temizleyerek ulaşıma açık tutuyor

BİNGÖL - Kışın çetin geçtiği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde evleri kara gömülen vatandaşlar ile belediye ekipleri aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor.
Kış mevsimi Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de sert geçiyor. Bingöl'de ise en çok kar yağışının etkili olduğu ilçe Karlıova'da ayrı bir karla mücadele çalışması var. Yer yer 2 metreyi aşan kar nedeniyle ilçede bazı evlerin penceresine kadar ulaşan karı temizlemek için vatandaşlar sürekli çalışıyor. Karlıova Belediyesi ekipler ise ana cadde ve sokakları haftada 3 gün temizleyerek ulaşıma açık tutuyor. Kar yağışı nedeniyle bazı evler ise neredeyse görünmez halde olması ise dikkat çekiyor.
Karlıova'ya bu yıl çok fazla kar yağdığını ve sürekli temizlik yaptıklarını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl," Bizim en büyük şansızlığımız kar yağdıktan hemen sonra fırtına oluyor. Kar yağarken temizlik yapıyoruz, fırtına dan sonra bir daha temizlik yapıyoruz. Dolayısıyla haftada 3 defa aynı yeri temizliyoruz"dedi.
Karla mücadele de belediye ekipleri olarak il özel idare ve karayollarına da destek olduklarını ifade eden Bingöl, kara alışkın olduklarını ve sevdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Kar, Genel
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