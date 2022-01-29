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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu

29.01.2022 12:41

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu Bartın'da kar kalınlığı yüksek rakımlı bölgelerde 2 metreyi geçti.

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu

BARTIN - Bartın'da kar kalınlığı yüksek rakımlı bölgelerde 2 metreyi geçti. Köylerde yaşayan vatandaşlar çatılarının çökmemesi için kar kütlelerini küreklerle temizlemeye başladı. Bazı evlerin çatılarında boyları 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Batı Karadeniz bölgesinde 10 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreye geçti.

Kar kalınlığının 2 metrenin üstüne ölçüldüğü Ören köyünde boyları 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yoğun kar yağışı alan köyde ev kapıları ve çöp konteynırları da karlar altında kaldı.

Köye ulaşım sağlayan yol güzergahı İl Özel İdare ekiplerince yapılan çalışmalarla açılırken vatandaşlar evlerinden ahır ve samanlık gibi bölgelere ulaşmak için karları ezerek patika yollar oluşturdu.

Evlerin çatılarında kalınlığı 2 metreyi bulan kar kütlelerinin, çatıları çökertme olasılığına karşı önlem almak isteyen köy sakinleri, merdivenlerle çıktıkları çatılarda küreklerle karları temizlemeye başladı.

Ören köyü sakinleri köylerinin son 30 yıldan bu yana en yoğun kar yağışını aldığını ifade ederken kar kalınlığının 2 metreyi aştığını ve çatılarını çökmemesi için küreklerle temizlediklerini belirttiler.

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu

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Batı Karadeniz, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti 4 metrelik buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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