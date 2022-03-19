Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti - Son Dakika
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Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti

19.03.2022 17:16

Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti Kocaeli'de yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor.

Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti

KOCAELİ - Kocaeli'de yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları'nda kar kalınlığı 2 metre 80 santimi bulurken vatandaşlar da hafta sonu kar keyfini kayak merkezlerinde çıkardı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Mart ayında beklenen şiddetli yağışlar Samanlı Dağları'nı tamamıyla beyaza bürüdü. Zirvede kar kalınlığı 280 santimetre olarak ölçüldü. Yer yer eşsiz manzaraların ortaya çıktığı Kartepe'de vatandaşlar da kayak merkezlerine akın etti. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların rotası yine Kartepe oldu.

"Bu sene kayakseverler resmen ikinci bir sezon yaşıyor"

Kartepe'de kayak merkezi sorumlusu Taner Tamer, "Şu an tesislerimizde 280 santimetre civarında kar bulunmaktadır. Kayakseverler bugün, sezonun ortasındaymış gibi yoğunluk yaşattılar. Önümüzdeki günlerde de böyle devam etmesi bekleniyor. Birkaç gün içerisinde yağacak olan karlarla beraber 3 metrelik karımız olacak. Son yıllarda sezonumuz ortalama 15-20 Mart civarlarında kapanıyordu. Bu sene ise gerçekten beklenmedik şekilde bir kar yağışımız var. Bu da kayakseverleri çok mutlu etti. Çünkü daha önce çok kısa bir sezon yaşıyorlardı. Bu sene ise resmen ikinci bir sezon yaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Karın tadını çıkarmak için ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kartepe'ye gelen 11 yaşındaki Derin Yılmaz, "Burası çok güzel ve ilk defa kayak yapıyorum. Trenle geldik, zor bir yolculuktu. Fakat geldiğimiz yer çok güzel olduğu için bu zorluğa değdi" ifadelerini kullandı.

Kar tatili için İstanbul'dan Kartepe'ye gelmeyi tercih eden Derya Yılmaz ise, "Karın son günlerinde geldik çünkü seneye bırakmak istemedik. Burası çok güzel bir yer. Mart ayında acaba kar yok mudur diye düşündük. Bugün şansımıza epey kar almış burası, neredeyse 3-4 metre kar var. Şansımız varmış, yılın en iyi karında geldik" dedi.

Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti
Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti
Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti

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İstanbul, Kocaeli, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti - Son Dakika


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