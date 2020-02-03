Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, ekipleri yolları açmak için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, ekipleri yolları açmak için seferber oldu - Son Dakika

Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, ekipleri yolları açmak için seferber oldu

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Tanin Tanin bölgesinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti.

Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, ekipleri yolları açmak için seferber oldu, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Tanin Tanin bölgesinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti. Ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için seferber oldu.


Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı dağ eteklerinde bulunan yerleşim yerlerinde yarım metreyi geçerken yüksek kesimlerde ise 4 metreyi aştı. Karayolları ekipleri, Tanin Tanin bölgesinde kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için seferber oldu.


Karayolları Genel Müdürlüğü 95. Şube Şefliği çalışanı Şevket Benek, kırsal alan ekiplerinin ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma konusunda seferber olduğunu belirterek, "Gece gündüz karla mücadele çalışmasını yürütüyoruz. Hastası olana, yolda kalana yardım ediyoruz. Yolları açıp vatandaşların mağdur olmamasına özen gösteriyoruz. Zor şartlarda canla başla çalışarak karlı yolları açıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı
300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:43:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, ekipleri yolları açmak için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]