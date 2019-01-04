Son Dakika Haberleri: Kar Kalınlığı 5 Metreyi Buldu

Kar Kalınlığı 5 Metreyi Buldu

1 saat önce

- Ekiplerin yolu açma çalışması Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Kendüzler ile beraberindekilerin Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesini ziyaret için yürümesi Ramazan Kendüzler ile ile röportaj Kendüzler'in Şehit Bebek M.

- Ekiplerin yolu açma çalışması
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Kendüzler ile beraberindekilerin Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesini ziyaret için yürümesi
Ramazan Kendüzler ile ile röportaj
Kendüzler'in Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesini ziyareti HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 2608 rakımlı üs bölgesi yolu ekipler tarafından açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Bebek, Yüksekova, Güncel
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