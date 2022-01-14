Üye Girişi
Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı - Son Dakika

Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı

14.01.2022 11:52
Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası'nda yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde hava sıcaklıkları düşerken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Etkisini gösteren kar yağışı, Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası'nı beyaza bürüdü. Yer yer kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerine ulaştığı yaylada seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Yayla ve yüksek kesimlerde oluşan eşsiz manzara adeta mest etti. Yeşil ağaçların beyazla birleşmesiyle oluşan görüntüler kış masallarını andırdı.

(Mustafa Özdemir-İHA)

Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı
Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı
Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı
Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı - Son Dakika


Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi         
11:54
Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi? Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?         
11:40
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar         
10:49
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:40 Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?
11:35 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını duvarlara vurdu
11:28 Saat 11.30! Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
11:26 Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı
11:19 Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın
11:08 Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz
11:00 Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum
10:47 Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları
10:44 Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 11:58:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement