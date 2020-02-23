Kar kalınlığı 6 metreyi aştı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri zor şartlar altında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar. Yer yer kalınlığı 6 metreyi aşan kar karşısında yolları açmak için seferber olan ekipler her türlü zorluğa rağmen mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açıyor.



Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi Eğriçayır mezrasında karla mücadele çalışması yapan ekipler 5 kilometrelik yolu 6 saat süren çalışma sonunda açabildiler. 1 loder 1 rotatif ve yakıt ikmali için 1 pikap ile zor şartlar altında sürdürülen çalışmalar sonunda mezranın yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı. Yer yer altı metreyi bulan kar kalınlığı karşısında ekipler zor anlar yaşarken, etkili olan tipi ve fırtına çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. - ERZURUM