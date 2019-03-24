Kar Kalınlığı 7 Metreyi Buldu
26 dakika önce
Kış aylarında kar ve tipi dolayısıyla kapanan Erzurum-Tekman arasındaki dağ yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Kış aylarında kar ve tipi dolayısıyla kapanan Erzurum- Tekman
arasındaki dağ yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Erzurum - Tekman arası ulaşım mesafesini azaltan ve alternatif yol olarak kullanılan Palandöken
'in arka tarafından geçen dağ yolunun açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu yolda iş makineleri ve kar püskürtme araçları çalışma yaparak yolun bir kısmını ulaşıma açtı. Özellikle yazın işlek olarak kullanılan yolun kış aylarında uzun süre kapalı kaldığını belirten Tekman AK Parti
Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Ethem
Budak, "Bu yol Erzurum - Tekman arasında kilometreyi düşürüyor. Açıldığı zaman bizler için kullanışlı oluyor" dedi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:43 Kaynak: İHA
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