Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 gündür yolu açmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 gündür yolu açmaya çalışıyor - Son Dakika

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 gündür yolu açmaya çalışıyor

7 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan yolda kar kalınlığı 7 metreyi buldu.

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 gündür yolu açmaya çalışıyor, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan yolda kar kalınlığı 7 metreyi buldu. Bölgeye sevk edilen iş makineleri, 20 gündür metrelerce yükseklikte kar birikintilerini temizleyip yol açma çalışmalarını sürdürüyor.


Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasında bulunan 2 bin 400 rakımlı Uzungeçit beldesindeki alternatif yol, yaklaşık 20 gündür kar nedeniyle ulaşıma kapalı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma mesaisi 20 gündür sürerken yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığı nedeni ile ekipler zor anlar yaşıyor.


"Bölgeye tünel yapılmasını istiyoruz"


Suvara Meşa geçidinin kapalı olan yolunu açmaya çalışan ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Cemil Yıldız, yetkililere çağrıda bulunarak bölgeye tünel yapılmasını talep etti. Başkan Yıldız, "Karayolları ekipleri, çetin kış aylarında bizlere göstermiş oldukları çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele veriliyor bu kar yüzünden. Ama nihayetinde şunu demek istiyorum kışın en ufak bir kan tahlili vermek için hastalarımız kapalı olan yolumuzu kullanamayıp 5 saat yol gidiyor. Bugüne kadar birçok hastamızı kaybettik. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza seslenmek istiyorum, bölgede tünel açılırsa bu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Uzungeçit belde halkı ve Beytüşşebap halkı olarak neredeyse 60 bin kişi bu yolu kullanıyor. Bu yol kapandığında haftalarca açılmıyor. Çok tehlikeli ve riskli çığ düşme alanları var. Bu bölgenin kaderi bir tünele bağlı" dedi.


Günlerdir ekiplerin çalışmalarına yardımcı olan Belediye ekipleri yolda biriken kar yığınlarını temizlemek için yolu tek şeritli açarak ilerliyor. Tabelaların kaybolduğu yol güzergahını iş makinaları operatörlerine yöre halkı yardımcı oluyor. Ekiplerin çalışmalarına kayıtsız kalmayıp yemek ve çay hazırlayan Uzungeçitli 3 genç ise günlerdir ekiplerle beraber yol açma çalışmasında çalışan ekiplere yardımcı oluyor. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Uzungeçit, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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