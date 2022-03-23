Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı

23.03.2022 09:01

Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçerken, kentte yaşayan vatandaşlar ise bahara hasret kaldı.

Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı

BİTLİS - Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçerken, kentte yaşayan vatandaşlar ise bahara hasret kaldı.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis'te mart ayında kar esareti devam ediyor. Bu yıl kar kalınlığının 9 metrenin üzerine çıktığı, soğuk ve yağışın hüküm sürdüğü Bitlis'te kar felaketi yaşanıyor. Bitlis Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar kalınlığının son karın ardından 9 metre 11 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.

Mart ayında 3 metre 56 santimetre kar yağışının gerçekleştiği ilde tek katlı evler ve araçlar kara gömülürken, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekti. Özellikle kardan nasibini alan Tatvan ilçesinde ise gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen hala karın eksilmediğini belirten Gamze Tunç, "İnternette dolanırken Bitlis'te meteoroloji verilerine rastladım. Bu yıl Bitlis'e 9 metre kar yağdığını gördüm. Gerçekten de bu yıl çok çetin ve zorlu geçiyor. Karın başkenti olan Bitlis gerçekten adının hakkını veriyor. Mart ayının sonuna gelmemize rağmen hala karımız eksilmedi. Hatta daha fazla yağmaya devam ediyor. Umarım bir gün bizler de güneşli günleri görebileceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, kartpostallık görüntülerin oluştuğu Tatvan ilçesi havadan görüntülendi.

Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı
Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı
Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı

YORUMLAR
500
Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreyi geçti

Türkiye, Bitlis, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, 23 Mart hava raporunu yayımladı!
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:09:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement