Son Dakika Haberleri: Kar Kalınlığı İş Makinelerin Boyunu Aştı

Kar Kalınlığı İş Makinelerin Boyunu Aştı

1 saat önce

Sivas'ta kar kalınlığı yer yer karla mücadele yapan iş makinelerinin boyunu aşarken kapalı köy yolu sayısı ise 650'den 60'a düşürüldü.

Kar Kalınlığı İş Makinelerin Boyunu Aştı, System.String[]
Sivas'ta kar kalınlığı yer yer karla mücadele yapan iş makinelerinin boyunu aşarken kapalı köy yolu sayısı ise 650'den 60'a düşürüldü.

Sivas'ta geçtiğimiz hafta yağan karın etkileri sürüyor. Yağan kardan dolayı kapanan 650 köy yolunda başlatılan çalışmalar, yer yer kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda karla mücadeleyi bir hayli zorlaştırdı. İl Özel İdaresi ekiplerinin, tüm olumsuz şartlara rağmen gece gündüz, aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde kapalı yol sayısı 60'a kadar indi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:38 Kaynak: İHA

Yağan, Sivas, Güncel
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