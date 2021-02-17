Kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı - Son Dakika

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- Kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı

Orta Toros Dağları üzerine kurulu Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı sevindirdi

KONYA - Konya ile Antalya sınırında bulunan Orta Toros Dağları üzerine kurulu Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreye yaklaşırken, kar yağışı ilçe sakinlerini sevindirdi.

Yaklaşık bin 500 metre rakıma sahip olan Hadim ve Taşkent ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı Orta Torosları beyaza bürüdü. Geç gelen kar yağışı bir taraftan yüzleri güldürürken, zorlukları da beraberinde getiriyor. Kar kalınlığı Hadim ilçe merkezinde yarım metreye yaklaşırken, ilçenin yüksek kesimlerinde yer yer 2-3 metreyi buluyor. Kar yağışının ardından Salı günü tatil edilen okullar olumsuz şartlar sebebiyle bugün de başlayamadı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde kepçeler ve çalışanlarla kar temizliği yaparken, vatandaşlar da ev ve dükkan önlerini temizlemeye çalışıyor. Sokaklarda köpekler kar üzerinde oynarken, güvercinler çarşı merkezinde yiyecek arıyor.

"Aylarca bekledik"

Kar yağması gerektiğini belirten ilçe sakinlerinden Kamil Eroğlan, "Görüldüğü gibi kış geldi, bereket geldi. Bu bereketi aylardır bekliyoruz. Bu bereket toprağımıza, meyve ağaçlarımıza, sebzelerimize faydalı oldu. Hadim bölgesi kirazcılıkta verimli bir bölge. Kiraz ağaçlarımıza da gübrelerini atmıştık. Yarım metre kadar kar yağdı ve yağan bu kar çok güzel oldu. Daha önceki yıllarda 2-3 metre kar yağıyordu ama bu sene çok bekletti. İnşallah devamı gelir, vatana millete çiftçilere hayırlı bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

"Burası kar memleketi"

İlçe sakinlerinden Ali İhsan Ateş de Konya'da kış denilince ilk akla gelen yerin Hadim ilçesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Burası kar memleketi. Uzun süredir beklediğimiz kar nihayet geldi. Buraya her sene 2-3 metre kar yağmaktaydı. Bu sene beklediğimiz kar bir türlü gelmedi. Kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Bu yağışla birlikte kuraklığın bir nebze gideceğini düşünüyorum.