Suşehri ve Hafik'te kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ve Hafik ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Suşehri'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi bulduğu ilçede, belediye ve özel idare ekipleri yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, herhangi bir aksaklık olmaması için çaba sarf ettiklerini belirterek, bir greyder, 3 kepçe, 2 tuzlama aracı ve 30 işçinin karla mücadele çalışmalarına katıldığını ifade etti.

İlçe merkezindeki ana yolların açık olduğunu, mahalle aralarında ise çalışmaların devam ettiğini aktaran Yüksel, sokak hayvanlarına da yiyecek verildiğini söyledi.

Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri de bazı binalarda baca temizliği yaptı.

Hafik

Hafik ilçesinde de yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı.

Kara yolları ekipleri Sivas- Erzincan kara yolunun trafiğe açık kalabilmesi için kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Bazı kavşaklarda polis ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu.