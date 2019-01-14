Kar Kalınlığının 1 Metreyi Aştığı Ilgaz ve Küre Dağları'nda Ekiplerin Zorlu Kar Mücadelesi Devam...
1 saat önce
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Ilgaz ve Küre Dağları'nda ekiplerin zorlu kar mücadelesi devam ediyorKASTAMONU - Geçtiğimiz haftalarda ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışının etkisini yerlerden biriside Kastamonu'da bulunan Ilgaz ve Küre Dağları.
Kar
kalınlığının 1 metreyi aştığı Ilgaz
ve Küre
Dağları'nda ekiplerin zorlu kar mücadelesi devam ediyor
KASTAMONU - Geçtiğimiz haftalarda ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışının etkisini yerlerden biriside Kastamonu
'da bulunan Ilgaz ve Küre Dağları. Kastamonu'ya bağlı İhsangazi
, Bozkurt
ilçe yollarında kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı ekipler karla kaplı yolları açmak için gece, gündüz demeden mücadelelerine devam ediyor. Grayder, kar püskürtme ve kepçe operatörlerinin çekmiş olduğu görüntülerde kar kalınlığı bazı yerlerde 1 metrenin üzerinde çıkıyor.
Ilgaz ve Küre Dağlarında kar kalınlığı bir metreyi aştı
Kış mevsiminin bölge genelinde kendisini hissettirmesiyle birlikte birçok yerleşim yerine giden yollarda kar kalınlığı 1 metreyi aşıyor. Kastamonu'nun yüksek kesimleri olan İhsangazi ve Bozkurt ilçelerinin yollarında kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşıyor. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise gece, gündüz demeden karla kaplı olan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor. İl özel idaresi şoförlerinin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kar kalınlığı yer yer bir metreyi geçiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:02 Kaynak: İHA
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