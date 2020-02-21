Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelere yem bıraktılar - Son Dakika

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Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelere yem bıraktılar
7 saat önce
DÜZCE(İHA) – Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması ve kolay beslenmesi için doğaya yem bıraktılar. Ekipler sabah erken saatlerde yaban hayvanlarının sıklıkla görüldüğü alanlara sırtlarında taşıyarak 150 kg buğday, 100 kg saman ve 120 kg yoncayı doğaya bıraktılar. - DÜZCE
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