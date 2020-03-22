Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mesaisi - Son Dakika

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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mesaisi
6 saat önce
Karla mücadele ekiplerinin Yüksekova ilçesindeki Mergezer Üs bölgesi yolundaki zorlu çalışması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 12 gündür çalışma yürütüyor.
Karla mücadele ekiplerinin Yüksekova ilçesindeki Mergezer Üs bölgesi yolundaki zorlu çalışması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 12 gündür çalışma yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:55 Kaynak: AA
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