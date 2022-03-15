Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor - Son Dakika
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Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor

15.03.2022 14:04
Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta da yerli ve yabancı kayakseverleri cezbediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta da yerli ve yabancı kayakseverleri cezbediyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmasının yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

Pistlerde kurulan aydınlatma sistemiyle gece kayağının da yapılabildiği Palandöken, değişen uzunluk ve zorluk derecesindeki 56 pistinde misafirlerini ağırlıyor.

Kentte etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martın ortalarına gelinmesine rağmen kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Haktan Budak, AA muhabirine, Palandöken'de snowboard yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

İlkbaharda kayak yapma şansı bulduklarını belirten Budak, "Özellikle şu an mart ayının ortasındayız. Bu aylarda birçok şehirde güneş ve sıcak varken biz burada hala kayak ve snowboard yapabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Buraya ilgi halen devam ediyor. Aynı zamanda burada her ay festivaller de oluyor. Türkiye ve dünyadaki çoğu kişi burayı biliyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Mina Kılınç da mart ayı olmasına rağmen Palandöken'in kar kalitesinin çok iyi olduğunu ve kayak yaparak güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

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Kayak Merkezi, İlkbahar, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor - Son Dakika


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