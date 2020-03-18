Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu yolda ekipler güçlükle ilerliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu yolda ekipler güçlükle ilerliyor - Son Dakika

Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu yolda ekipler güçlükle ilerliyor

6 saat önce

Muş'ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı yolda günde sadece 1 kilometre ilerleyebiliyor.

Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu yolda ekipler güçlükle ilerliyor, System.String[]

Muş'ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı yolda günde sadece 1 kilometre ilerleyebiliyor.


Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde yaşamın olmadığı ve bahar mevsimiyle birlikte köye geri dönüş yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için merkeze bağlı Cevizlidere köy yolunda çalışma başlattı. Merkeze 65 kilometre mesafede bulunan Cevizlidere köyü yolunu açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu yolda günde sadece 1 kilometre ilerleyebiliyor. 12 kilometrelik yolda 6 gündür 2 iş makinesi ile çalışan ekipler, yolun 6 kilometresini güçlükle ulaşıma açtı.


Yol açma çalışmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "İl Özel İdaresinin görev sahasındaki Cevizlidere köyümüz insan yaşamının olmadığı, fakat bahar olması nedeniyle yol açma çalışması başlattık. Yolda yer yer 2-3 metre kar kalınlığı bulunmaktadır. Biz, 6 gündür orada çalışıyoruz. 12 kilometrelik bir yol. Karın sert olmasından dolayı günde sadece 1 kilometre yol alabiliyoruz. 5-6 günlük süre içerisinde bu yolu açmış olacağız. Vatandaşlarımız köyde kalmıyor ama bahar olması nedeniyle artık bu saatten sonra fidan veya diğer ihtiyaçların karşılanması için geri dönüyorlar. Bin 500 metrenin üzerindeki yerlerde fırtına nedeniyle bazı köy yollarımız kapandı. Bu yolları da yeniden ulaşıma açtık" dedi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:58 Kaynak: İHA

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