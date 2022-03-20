Kar kalınlığının 2 metre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, kayakseverler mart ayında da kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan merkez, teknik altyapısı, lüks otelleri, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

Kentte etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 2 metre ölçüldüğü merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kızakla kaymanın, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Kayakseverlerden tıp fakültesi öğrencisi Berkehan Paşaoğlu, AA muhabirine, Palandöken'de kayak yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

İlkbaharda da kayak yapma şansı bulduklarını belirten Paşaoğlu, "Hava çok güzel, bu güzel pistte kayak yapmak çok güzel bir duygu. Kayak, öğrendikten sonra yapması en güzel sporlardan biri. Bu sporu yapan bir daha bırakamıyor, bağımlısı oluyor. Mart ayında kayak yapmak bence bir ayrıcalık. Herkes yapamaz ama biz burada yapıyoruz." diye konuştu.

Kayakseverlerden İbrahim Hakkı Engin ise son zamanlarda yağan karla pistlerdeki kar kalitesinin arttığını ifade etti.

Sabah erken saatlerde merkeze gelerek kayak yaptığını anlatan Engin, tüm kayakseverleri mart ayında Palandöken'de kayak yapmaya davet etti.

Engin, kentte etkili olan yağışların ardından sezonun uzayabileceğini aktardı.