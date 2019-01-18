Kar Kalınlığının 2 Metre Olduğu Karlıova'da Karneleri Veliler Aldı
1 saat önce
Kar kalınlığının 2 metre olduğu Karlıova'da karneleri veliler aldıBİNGÖL - Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği ve soğuk havanın etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çok öğrencinin karnesini velileri almak zorunda kaldı.
Kar
kalınlığının 2 metre olduğu Karlıova
'da karneleri veliler aldı
BİNGÖL - Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği ve soğuk havanın etkili olduğu Bingöl
'ün Karlıova ilçesinde bir çok öğrencinin karnesini velileri almak zorunda kaldı. Türkiye
genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının en çok yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise hava sıcaklığı -15 derecelere kadar düştü. İlçede son 3 haftada yağan kar kalınlığının 2 metreyi geçmesi nedeniyle öğrenciler sadece 2 gün okula gidebildi. Türkiye genelinde olduğu gibi ilçede de yarı yıl tatili nedeniyle bugünde karneler dağıtıldı. Her ilde özellikle ilk okul öğrencileri aileleriyle karne alırken, Karlıova'da kar ve soğuk hava nedeniyle bir çok öğrenci okula gelemedi. Öğrencilerin yerine velileri okula giderek karneleri aldı.
Karın yanı sıra havanında çok soğuk olduğunu belirten öğrenci velileri, bu yüzden karneleri almak için okula kendilerinin gittiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:45 Kaynak: İHA
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