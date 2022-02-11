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Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor - Son Dakika

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor

11.02.2022 11:04

Toros Dağlarının zirvesinde kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde son 1 haftadaki yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığının 2 metreye ulaşmasıyla kayak sezonunun 1 ay daha uzaması bekleniyor.

Toros Dağlarının zirvesinde kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde son 1 haftadaki yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığının 2 metreye ulaşmasıyla kayak sezonunun 1 ay daha uzaması bekleniyor.

Isparta Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, 15 yıldır ölçümlerin yapıldığı kayak merkezinde en yüksek kar kalınlığına ulaşıldı. Eğirdir Gölü manzarasında kayak yapma imkanı bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde son 1 haftadır devam eden yağışla kar kalınlığı 2 metre oldu. Özellikle hafta sonu kayak ve snowbord yapmak isteyenlerin geldiği merkezde, diğer ziyaretçiler ise oteller bölgesinde kızakla karın tadını çıkardı. İl Özel İdaresi ekiplerinin sürekli yollarda kar küreme çalışması yaptığı kayak merkezine gelenler, tabelaları neredeyse görünmez hale getiren kar yüksekliğini görünce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayak severlerin de tercih ettiği turizm merkezinde biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerinde 13 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı bulunuyor.

"Kayak sezonu yoğun yağışlarla 1 aya kadar uzayabilir"

Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, Isparta'da beklemedikleri kadar kar yağışı olduğunu söyledi. Kayak merkezinin üst kısımlarında kar kalınlığının 2 metrenin üzerine de çıktığını ifade eden Yılmaz, "Bu yıl çok bereketli oldu. Mutlu, güzel bir sezon geçiriyoruz. Türkiye'deki kayak merkezleri arasında da en yüksek kar kalınlığına sahip olan kayak merkezleri arasında yer alıyoruz. Nisan ayının ilk haftası normalde tesisi kapatacaktık. Hava bu kadar elverişliyken, kar kalınlığı çok yüksekken sezonu 3 hafta, belki de 1 ay uzatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl kayak merkezini 300 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini veren Yılmaz, "Geçen yıl 500 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl hava şartlarının elverişli olmasıyla 600 bini aşmayı düşünüyoruz. Davraz'da tamamen doğal kar var. Kar olarak ne yağarsa o şekilde kayak yaptırıyoruz. Kayakçı doğal tesisleri daha çok seviyor. Pistlerinin engebeli ve virajlı olması da kayak severlerin hoşuna gidiyor." diye konuştu.

Çam ağaçlarının bölgede yoğun olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bölgenin güzelliğini görmek, fotoğraf çekmek için bile kayak merkezine gelenler olduğunu kaydetti.

Alanya'da 25 yıldır yerleşik yaşayan Hollandalı York Van Bavel, "Davraz'da taze ve bol kar var. Burası çok güzel. Alanya'da kara alışık değiliz. Kaymak için her fırsatta buraya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor
Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor
Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor

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Davraz kayak merkezi, Toros Dağları, Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor - Son Dakika
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