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Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

26.01.2022 15:26
Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da etkili olan kar yağışı sonrası renkli görüntüler ortaya çıktı. Akkuş ilçesinde bir vatandaş kalınlığı 2 metreyi geçen karın içerisine girerek boy verdi. Sadece elleri gözüken vatandaşın o fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.

Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu'da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalınlığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

10 MAHALLEYLE İLETİŞİM KESİLDİ

464 araç ve işmakinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. 15 mahallede elektrik arızasının meydana geldiği kentte, 10 mahalleyle de iletişim kesildi.

Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı gündem oldu

TUZLAMA ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLDİ

Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

BİR VATANDAŞ KARDA BOY VERDİ

Ordu'yu etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde de şiddetini artırdı. Akkuş ilçesine bağlı Kertil bölgesinde kar kalınlığı insan boyunu geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede karın içerisine giren bir kişi, boy verdi.

Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı gündem oldu

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kafasının üstüne kadar kara gömülen ve sadece elleri gözüken vatandaş, o anı gösterir fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcısı şaşkınlıklarını ifade ederken, kimileri ise fotoğrafı paylaştı.

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Tragger, Akkuş, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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