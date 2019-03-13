Son Dakika Haberleri: Kar Kalınlığının 2 Metreyi Aştığı Bölgede Çalışmalar Sürüyor

Kar Kalınlığının 2 Metreyi Aştığı Bölgede Çalışmalar Sürüyor

25 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı 6 kırsal mahallenin yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor.

Kar Kalınlığının 2 Metreyi Aştığı Bölgede Çalışmalar Sürüyor, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı 6 kırsal mahallenin yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor.

İlçe merkezine bağlı bütün kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 6 mahallenin yolu için de ekipler aralıksız bir çalışma yürütüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı 6 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

Başkale, Van, Güncel
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