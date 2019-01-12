Kar Kalınlığının 3 Metreyi Aştığı Bölgede Çalışmalar Sürüyor
15 dakika önce
Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgede çalışmalar sürüyorVAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 11 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor.
Kar
kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgede çalışmalar sürüyor
VAN - Van
'ın Başkale
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 11 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor.
Başkale'de 3 gün aralıksız devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine bağlı bütün kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 11 mahallenin yolu için de ekipler amansız bir çalışma yürütüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarına sabah erken saatlerinde başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal mahallelerde yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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