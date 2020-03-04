Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar devam ediyor

13 dakika önce

Muş'ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle kapanan 13 köy yolu, il özel idaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Muş'ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle kapanan 13 köy yolu, il özel idaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.


Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda genişletme çalışması yapan il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti. Kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açan ekipler, yol genişletme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan ekip şefi Nazım Diner, özellikle bölgedeki yüksek kesimde yer alan köylerde kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığını ifade ederek, "24 saat çalışmamız devam ediyor. Kapalı durumda bulunan tüm köylerimize ulaşımı sağladık, şu anda genişletme çalışmalarına devam ediyoruz. Zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle açılan yollar yeniden kapanıyor. Bu açıdan gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu


Ağıllı Köyü Muhtarı Abdusselam Dinçer ise etkili olan son kar yağışı ve fırtına nedeniyle bölgedeki 9 köy ve 22 mezra yolunun tamamen ulaşıma kapandığını belirterek, il özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde köylerine yeniden ulaşım sağlandığını söyledi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
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