Kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı köy yolu 8 saatte açıldı - Son Dakika

Ağrı'da yaklaşık bir haftadır devam eden tipi nedeniyle kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu köy yolu, karla mücadele ekiplerinin 8 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Doğubayazıt ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıbıyık köyünde, kar yağışının ardından tipi etkili oldu.

Kar ve tipinin kapattığı köy yolu, son bir haftada yaşanan acil vakalar nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerince 4 kez ulaşıma açıldı.

Tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede kar kalınlığı 4 metreyi bulunca ekipler bir kez daha yolu açmak için seferber oldu.

İş makinesi operatörü Emrah Arbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıbıyık köyünün, Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü çevresinde yer aldığını söyledi.

Konumu itibarıyla geniş bir düzlük üzerinde kurulduğu için, Balık Gölü üzerinden gelen rüzgarın burada kar fırtınasına dönüştüğünü, yamaçlardan aldığı karı köyün içine savurduğunu anlatan Arbay, "Bir haftadır devam eden tipi nedeniyle köyde kar kalınlığı 4 metreyi buldu. İş makineleriyle hemen bölgeye gelerek 8 saat içinde köyün yolunu tekrar ulaşıma açtık." dedi.