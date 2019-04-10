Son Dakika Haberleri: Kar Kalınlığının 4 Metreyi Bulduğu Yolda Hummalı Çalışma

Kar Kalınlığının 4 Metreyi Bulduğu Yolda Hummalı Çalışma

19 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yolda çalışmalar devam ediyor.

Kar Kalınlığının 4 Metreyi Bulduğu Yolda Hummalı Çalışma, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yolda çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Gürkavak köyünde 4 metreyi bulan karı temizlemek için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşların ulaşımlarını daha rahat yapabilmesi için gece gündüz çalışan ekipler, çığ tehlikesine rağmen yolları açmaya devam ediyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, çalışmalardan dolayı İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, ilçe merkezinde havanın ısınması sonucu karların erimesiyle birçok mahalle sular altında kaldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:28 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Çocuğu, 6 Yıl Boyunca Uğradığı Cinsel İstismarı Öğretmenine Anlattı İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:47:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Kalınlığının 4 Metreyi Bulduğu Yolda Hummalı Çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]