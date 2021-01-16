Kar kalınlığının 40 santim olduğu Bitlis'te kapanan 110 köy yolu açıldı - Son Dakika
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Kar kalınlığının 40 santim olduğu Bitlis'te kapanan 110 köy yolu açıldı

16.01.2021 12:51
Kar kalınlığının 40 santim olduğu Bitlis'te kapanan 110 köy yolu açıldı

BİTLİS ve çevresinde, 3 gündür kar yağışı etkili olurken, kent merkezindeki kar kalınlığı, 40 santimetreye ulaştı.

BİTLİS ve çevresinde, 3 gündür kar yağışı etkili olurken, kent merkezindeki kar kalınlığı, 40 santimetreye ulaştı. Kardan kapanan 160 köy yolundan 110'u ise ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma yeniden açıldı.

Bitlis kent merkezinde önceki gün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürürken, kar kalınlığı da 40 santimetreye ulaştı. Uzun süre sonra kenti beyaza bürüyen karla 160 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından 9 şantiyede 52 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile oluşturulan karla mücadele ekipleri, 110 köy yolunu ulaşıma yeniden açtı. Kapalı olan 50 köy yolunda ise çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca Karayolları ekipleri de kar yağışının ardından ana yollarda genişletme çalışması yaptı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA
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Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar kalınlığının 40 santim olduğu Bitlis'te kapanan 110 köy yolu açıldı - Son Dakika

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