Kar Kalınlığının 5 Metreyi Bulduğu Adıyaman-Sincik-Malatya Karayolu Bir Ay Sonra Ulaşıma Açıldı
36 dakika önce
Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Adıyaman-Sincik-Malatya karayolu bir ay sonra ulaşıma açıldıADIYAMAN - Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı ve yaklaşık 1 aydır kapalı olan Adıyaman-Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma açıldı.
Kar
kalınlığının 5 metreyi bulduğu Adıyaman-Sincik- Malatya
karayolu bir ay sonra ulaşıma açıldı
ADIYAMAN - Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı ve yaklaşık 1 aydır kapalı olan Adıyaman-Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma açıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan ve hayatı felç eden kar yağışının kapattığı yollar açılıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede tipi nedeniyle kar kalınlığı 5 metreye kadar yükseliyor. İş makinelerinin boyunu aşan kar kalınlığında ekipler hummalı bir çalışma ile mutlu sona ulaştı.
Yaklaşık 1 aydan beri kapalı olan Sincik-Arıkonak-Malatya Karayolunda ekiplerin çalışmaları sona erdi.
Hava şartları nedeniyle zaman zaman çalışamayan Karayolları ekipleri yol açmak için gece gündüz çalıştı. Ekiplerin 1 ay süren mücadelesinin ardından yol ulaşıma açıldı.
Bölgede bulunan Arıkonak ve Aksu
Köylerinin günlerdir süren esaretleri son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:33 Kaynak: İHA
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