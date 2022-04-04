Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı

04.04.2022 09:50

Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit Beldesine giden ve Beytüşşebap'a alternatif kısa yol güzergahı olarak kullanılan Tanin Tanin Geçidi'nde kar kalınlığı 5 metreyi buldu.

Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit Beldesine giden ve Beytüşşebap'a alternatif kısa yol güzergahı olarak kullanılan Tanin Tanin Geçidi'nde kar kalınlığı 5 metreyi buldu.

Mart ayı sonlarında Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışlarıyla birlikte Uludere ilçesi ile Uzungeçit Beldesi arasında bulunan 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi, 5 metreyi bulan kar yığınlarıyla kaplı. Yollar, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından kar küreme ve kepçelerle açıldı. Yaklaşık 10 gündür açılan yollarda ulaşım, güvenli bir şekilde sağlanıyor.

Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı
Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı
Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı

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Uzungeçit, Uludere, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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