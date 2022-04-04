Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit Beldesine giden ve Beytüşşebap'a alternatif kısa yol güzergahı olarak kullanılan Tanin Tanin Geçidi'nde kar kalınlığı 5 metreyi buldu.
Mart ayı sonlarında Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışlarıyla birlikte Uludere ilçesi ile Uzungeçit Beldesi arasında bulunan 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi, 5 metreyi bulan kar yığınlarıyla kaplı. Yollar, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından kar küreme ve kepçelerle açıldı. Yaklaşık 10 gündür açılan yollarda ulaşım, güvenli bir şekilde sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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